HANDEBOL

Brasil leva susto, mas vence o Chile no Mundial de Handebol

Com destaque de Haniel Langaro, autor de oito gols, seleção ganhou por 28 a 24



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 14:05

Brasil venceu o Chile no Mundial de Handebol Crédito: IHF/Divulgação

O Brasil levou susto, mas superou o Chile por 28 a 24, nesta quarta-feira (22), pela segunda fase do Mundial de Handebol, em Oslo, na Noruega. A vitória foi comandada por Haniel Langaro, autor de oito gols. Outro destaque foi Gustavo Rodrigues, que marcou cinco. Agora, a seleção se prepara para enfrentar a Suécia, na sexta-feira (24), às 14h. No domingo (26), no mesmo horário, a adversária será a Espanha.

O quarto jogo da seleção neste Mundial começou equilibrado. O Brasil saiu na frente, mas não conseguiu se distanciar no placar A disputa ponto a ponto se estendeu até o time nacional abrir 5/3 e, depois, 11/6. Os chilenos reagiram nos instantes finais do primeiro tempo e reduziram para 13/10.

A diferença de três pontos foi a tônica do início da etapa final Pelo Brasil, os goleiros Rangel e Martins, que se revezavam entre os titulares, fizeram a diferença nos primeiros minutos. No entanto, a seleção passou a cometer seguidos erros no ataque e na defesa.

O momento ruim foi aproveitado pelos chilenos, que buscaram o empate em 20/20. Na sequência, viraram para 21/20. Pela primeira vez na partida, o rival sul-americano liderava o marcador. O susto, contudo, durou pouco. A reação brasileira foi rápida e a reviravolta deixou o placar com 26 a 23.