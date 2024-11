FÓRMULA 1

Brasil na F1: Gabriel Bortoleto é anunciado pela Sauber para 2025

O piloto foi campeão da F2, e é o primeiro brasileiro na F1 desde Felipe Massa

Marina Branco

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 13:15

Gabriel Bortoleto Crédito: Divulgação I Gabriel Bortoleto

O Brasil inteiro acordou com uma notícia inesquecível na manhã do dia 6 de novembro de 2024: após sete anos sem nenhum piloto brasileiro disputando a Fórmula 1, Gabriel Bortoleto foi anunciado pela Sauber, e completa o grid da próxima temporada do campeonato.

Bortoleto, com apenas 20 anos, alcançou a elite do automobilismo europeu e recolocou o Brasil no mapa da maior competição de corridas do mundo. Em seu caminho até a Fórmula 1, conquistou a liderança da Fórmula 2 deste ano, após ser campeão da Fórmula 3 em 2023.

BREAKING: Gabriel Bortoleto signs multi-year deal with Kick Sauber



The @formula2 championship leader will graduate to F1 in 2025!#F1 pic.twitter.com/KvNILcGEVy — Formula 1 (@F1) November 6, 2024

Atualmente, o piloto brasileiro tem 30 pontos da superliderança, necessária para dirigir na categoria mais alta do automobilismo. Para chegar à Fórmula 1, não seria precioso nem mesmo vencer a Fórmula 2 - basta terminar a temporada em sexto lugar para conseguir os dez pontos que faltam.

Agora, o novo reforço da equipe Sauber integra o grupo seleto de pilotos que chegaram à Fórmula 1, sendo o 32º piloto do Brasil, terceiro país com mais campeões do campeonato, a disputar as corridas. Em sua chegada, ele preencherá a vaga de Valtteri Bottas, correndo em dupla com Nico Hulkenberg, que também chegará à equipe suíça no ano que vem, já que hoje corre pela Haas.

Nas redes sociais, o jovem comemorou com um vídeo comentando o quanto estar na F1 significa para sua carreira: “Todo piloto sonha em se tornar um piloto de Fórmula 1 um dia, e para mim não é diferente”, comentou.

“Trabalhei minha vida inteira para um dia estar nesse grid, para ser parte de um projeto onde eu vejo um potencial de, no futuro, vencer. Eu estou na exata posição onde eu queria estar. Obrigado time, e espero vê-los no grid”, completou.

A última participação de um brasileiro em uma temporada completa de Fórmula 1 tinha sido com Felipe Massa, aposentado em 2017. Depois disso, apenas Pietro Fittipaldi correu no campeonato, substituindo o franco-suíço Romain Grosjean nos GPs de Sakhir e Abu Dhabi em 2020.

Na trajetória de Bortoleto, um nome conhecido marca presença, com Fernando Alonso, espanhol que ocupa o nono lugar atualmente na Fórmula 1, acompanhando o piloto brasileiro há dois anos. A assessoria de Bortoleto é feita pela A14, empresa fundada pelo bicampeão da Espanha.

Além disso, Bortoleto também faz parte da Academia de Jovens Pilotos da McLaren, que já revelou estrelas como Lewis Hamilton, Lando Norris e Oscar Piastri.

Bortoleto na Fórmula 2

O automobilista alcançou a última etapa antes de chegar à Fórmula 1 no final de 2023, quando foi anunciado como titular na Virtuosi. Já em sua estreia, chegou em sexto na sprint, e em quinto na prova de domingo, partindo de pole position.

A segunda pole de Gabriel foi em Imola, marcada pelo início das homenagens do brasileiro a Ayrton Senna, tricampeão da Fórmula 1 e mundialmente reconhecido como um dos melhores da história. Na corrida, ele começou a usar um capacete homenageando o ídolo, e chegou ao pódio pela primeira vez, conquistando o segundo lugar e ficando atrás apenas do francês Isack Hadjar.

Capacete de Gabriel Bortoleto homenageando Ayrton Senna Crédito: Divulgação I Gabriel Bortoleto

Bortoleto subiu novamente ao pódio em Mônaco, também em segundo lugar. Duas rodadas depois, na Áustria, o primeiro lugar finalmente veio, o colocando na vice-liderança da F2, com Hadjar no topo.

A distância em relação a Hadjar diminuiu de maneira surpreendente, quando Gabriel largou em último lugar em Monza, na Itália, e ainda assim conquistou a primeira posição. Com isso, eram apenas 10,5 pontos de diferença para o líder do campeonato, conquista acompanhada de muitos elogios da McLaren, de Alonso e da Fórmula 1. O brasileiro começou a ser mais visto, e o futuro na F1 começou a se desenhar.

A liderança não veio com pódio, mas não precisava vir. No Azerbaijão, Bortoleto alcançou o quarto lugar, superando a pontuação de Hadjar na tabela e liderando o campeonato.

Gabriel Bortoleto campeão da Fórmula 2 Crédito: Divulgação I Fórmula 2

Já muito cogitado para chegar ao campeonato principal, Bortoleto guiou um carro da Fórmula 1 pela primeira vez em setembro, no mesmo circuito onde venceu sua primeira corrida de F2, em Spielberg, Áustria. Na ocasião, ele dirigiu um McLaren antigo, e aumentou os rumores de chegar à F1 no ano seguinte.

O caminho de Bortoleto até a F2

Gabriel Bortoleto começou sua história com o automobilismo ainda pequeno, com sete anos de idade, quando começou a competir kart no Brasil. Na época, foi campeão brasileiro e vice estadual mirim, indo à Europa apenas dois anos depois, em 2013.

Chegando em solo europeu, Bortoleto se consagrou no Mundial e no Europeu CIK-FIA, na categoria OK Junior, alcançando a terceira posição. De lá, venceu o campeonato sueco de kart, e ficou em segundo lugar na WSK Super Master Series.

Seu primeiro contato com carros de fórmula foi há apenas quatro anos, na Fórmula 4 da Itália. Correndo pela equipe Prema, alcançou o quinto lugar do campeonato, subindo ao pódio quatro vezes e vencendo uma das corridas.

Bortoleto, então, seguiu para a Formula Regional Europeia (FRECA), iniciando na FA Racing, equipe de Fernando Alonso. Após ficar na 15º posição, ele entrou na equipe R-Ace GP, que havia sido campeã em 2021.

Pela R-Ace, Bortoleto venceu na Bélgica e na Espanha, e ficou em sexto na tabela final, o que o levou a disputar a Fórmula 3 com a Trident em 2023. Já na estreia, venceu no Bahrein, e na etapa seguinte, na Austrália. Assim, ele se tornou líder da F3, com 20 pontos de diferença para o segundo colocado.

Gabriel Bortoleto campeão da Fórmula 3 Crédito: Divulgação I Trident