PARIS-2024

Brasil perde para a Argentina nos pênaltis e fica sem o ouro no futebol de cegos pela primeira vez

Time brasileiro tentará o bronze em disputa com a Colômbia

Pela primeira vez na história, o Brasil não levará o ouro no futebol de cegos nos Jogos Paralímpicos. Nesta quinta-feira (5), o time brasileiro empatou sem gols com a Argentina no tempo normal, mas perdeu nos pênaltis e foi eliminado na semifinal em Paris-2024.