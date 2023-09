Brasil sediará o Pré-Olímpico de Basquete Feminino pela 1ª vez

O Pré-Olímpico de Basquete Feminino será disputado pela primeira vez no Brasil. O torneio terá partidas realizadas em Belém, durante o início de fevereiro do ano que vem. O anúncio foi feito pelo governador do Pará, Helder Barbalho, em vídeo postado em suas redes sociais.



O local escolhido para sediar a competição foi a Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. O ginásio faz parte do complexo do Mangueirão, onde a seleção brasileira de futebol masculina jogou no início deste mês - e goleou a Bolívia por 5x1, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.