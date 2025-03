ELIMINATÓRIAS

Brasil x Argentina: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Confronto contra os argentinos ocorre nesta terça-feira (25), a partir das 21h

Após vencer a Colômbia por 2x1 com gol nos minutos finais, o Brasil terá uma pedreira pela frente. Nesta terça-feira (25), os comandados de Dorival Júnior enfrentam a Argentina, atual campeã do mundo, pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A bola rola às 21h, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Confira informações sobre a partida: >