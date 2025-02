JÁ ESTÃO À VENDA

Brasil x Colômbia: veja os valores dos ingressos do jogo pelas Eliminatórias

Equipes se enfrentam no dia 20 de março, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Os ingressos para a partida entre Brasil e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, já estão sendo vendidos. A partida está marcada para o dia 20 de março, 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os bilhetes podem ser comprados na bilheteria física do estádio e também pela internet .>

De acordo com a CBF, cerca de 70 mil ingressos serão disponibilizados, com valores a partir de R$ 90. A entidade anunciou que reservou em torno de 23,5 mil ingressos sociais, cerca de 34% da capacidade do estádio. Nesta categoria, as entradas são limitadas até quatro por CPF e mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, por pessoa, no momento do acesso ao estádio. >