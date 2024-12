BAHIA REPRESENTADA

Brasileira que terminou no pódio da São Silvestre é baiana

Nubia de Oliveira Silva chegou em terceiro lugar na tradicional corrida internacional de São Silvestre



Miro Palma

Estadão

Publicado em 31 de dezembro de 2024 às 12:13

A brasileira Nubia de Oliveira Silva conseguiu alcançar o pódio da tradicional corrida internacional de São Silvestre Crédito: Roberto Casimiro/ Estadão Conteúdo

A 99ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada na manhã de ontem, em São Paulo, terminou com a vitória queniana entre as mulheres e os homens. Agnes Keino e Wilson Too foram os grandes campeões da tradicional prova. Apesar disso, o protagonismo veio de uma baiana. Na corrida feminina, o Brasil surpreendeu e subiu no pódio com Núbia de Oliveira, de apenas 22 anos, que ficou em terceiro lugar. Ela é natural de Campo Formoso, no interior do estado. Já entre os homens, Johnatas Cruz foi o representante nacional mais bem colocado, na quarta posição.

Entre as mulheres, o pódio teve dobradinha queniana, com Cynthia Chemweno terminando com a medalha de prata. Joseph Panga, da Tanzânia, e Reuben Poghisno ficaram na segunda e terceira colocação na prova masculina, respectivamente.

Na corrida feminina, a chegada de Núbia na terceira posição foi repleta de emoção. A baiana entrou na reta final da prova ao lado de uma atleta da Tanzânia. Faltando poucos metros, a medalha de bronze continuava indefinida até a arrancada de Nubia para colocar o Brasil no pódio.

Em entrevista à TV Globo no final da corrida, ela disse que este é o primeiro passo para o país voltar a sonhar em ter uma campeã da São Silvestre. “A gente mostrou a nossa força, estou muito feliz com meu resultado, a gente trabalhou muito para chegar até aqui. Só posso agradecer a Deus. Hoje eu cheguei em terceiro lugar, mas a gente pode sonhar sim em uma brasileira voltando a vencer a São Silvestre”, afirmou Núbia, visivelmente emocionada com o resultado conquistado.

Desde o início da corrida, as quenianas que terminaram na primeira e segunda posição ditaram o ritmo da prova. Rapidamente elas se distanciaram das outras corredoras, e encaminharam a vitória. Agnes Keino, porém, se distanciou da compatriota para confirmar a primeira posição. A atleta finalizou a prova em 51min27s e não conseguiu quebrar o recorde feminino da corrida de 48min35s da também queniana Jemima Sumgong.

DISPUTA

Já entre os homens, a prova começou com o queniano Wilson Mutua, impondo um ritmo forte. O atleta, porém, não conseguiu sustentar ao longo da corrida e foi ultrapassado pelos adversários. O compatriota Wilson Too assumiu a liderança, mas estava ameaçado por Joseph Panga. Na reta final, Too aumentou a intensidade e deixou Panga na segunda posição.

Melhor brasileiro na prova, Johnatas Cruz, que terminou em quarto lugar, disse, também em entrevista à TV Globo, estar feliz com o resultado. O corredor falou um pouco sobre a estratégia adotada. “Quando a gente está confiante um dia antes, é sinal que vai acontecer no dia posterior. Eu fiz uma prova mais mental, fui buscando pouco a pouco. Tem que treinar muito, principalmente a cabeça. A gente foca no físico e, às vezes, deixa o mental para trás. Tenho só a agradecer”, concluiu o atleta.