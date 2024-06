BICICLETA RADICAL

Brasileiro garante vaga para a Olimpíada de Paris-2024 no BMX freestyle

Esporte envolve manobras radicais com bicicleta

Gustavo Batista de Oliveira, o "Bala Loka", ficou em quarto lugar no torneio masculino do BMX freestyle da segunda etapa do Olympic Qualifier Series (OQS) neste sábado, em Budapeste, na Hungria, e garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.