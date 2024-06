APITO DEFINIDO

Bráulio da Silva Machado apita partida entre Bahia e Flamengo no Maracanã

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (20), pelo Brasileirão

Da Redação

Publicado em 18 de junho de 2024 às 18:43

Bráulio da Silva Machado durante partida entre Bahia e Grêmio na Série A de 2023 Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A CBF definiu a arbitragem para o confronto entre Bahia e Flamengo, nesta quinta-feira (20), às 20h, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bráulio da Silva Machado, de Santa Catarina, será o árbitro de campo.

Bráulio terá como auxiliares Nailton Junior de Sousa Oliveira, do Ceará, e Eduardo Goncalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul. Já o árbitro de vídeo será Rafael Traci, de Santa Catarina.

Será o segundo jogo do Bahia que Bráulio apita em 2024. Ele foi o responsável por comandar o duelo do Esquadrão contra o Grêmio, na quarta rodada do Brasileirão, que terminou com o triunfo baiano por 1x0, na Fonte Nova.