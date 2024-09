FÓRMULA 1

Briatore revela que tentou contratar Carlos Sainz para a Alpine

"Negociações não tiveram sucesso", admitiu o conselheiro executivo

Estadão

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 15:04

Carlos Sainz irá para a Williams em 2025 Crédito: Ferrari/Divulgação

De volta à Fórmula 1 após muitos anos e prometendo erguer a equipe Alpine a partir da próxima temporada, o italiano Flávio Briatore vem "fazendo barulho" nos bastidores na modalidade. Nesta quarta-feira (8), o conselheiro executivo revelou que tentou, sem sucesso, as contratações do piloto espanhol Carlos Sainz, da Ferrari (assume o cockpit da Williams em 2025), e do engenheiro Adrian Newey, que trocou a Red Bull pela Aston Martin.

Com a saída anunciada de Esteban Ocon ao fim da temporada, a Alpine queria um substituto de renome ao lado de Pierre Gasly e Briatore revelou em entrevista à Gazzetta Dello Sport que teve conversas com Carlos Sainz, que dará lugar ao inglês Lewis Hamilton no próximo ano, na Ferrari.

"Tentei contratar Carlos Sainz e Adrian Newey, mas as negociações não tiveram sucesso", admitiu Briatore ao jornal italiano. Sem sucesso com o piloto espanhol, a equipe promoveu o jovem australiano Jack Doohan, de apenas 21 anos, então reserva na escuderia.

"Não sou de comprar pilotos, sempre gostei dos que crescem em casa. Fiz isso com Michael Schumacher e Fernando Alonso, que não são exatamente os dois maiores exemplos. Creio e espero que Doohan possa nos dar garantias em 2025."

Com a confirmação de acordo de Sainz com a Williams e de Newey com a Aston Martin, Briatore garante já estar totalmente focado com os integrantes garantidos na equipe sob a promessa de colocar seus pilotos no pódio até 2027.