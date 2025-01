CONFUSÃO

Briga entre torcidas organizadas termina com 39 presos na Inglaterra; veja vídeos

Confusão generalizada ocorreu durante a partida entre Manchester United e Rangers

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 16:16

Torcedores de Manchester United e Rangers se envolveram em briga durante partida da Europa League Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma briga entre torcidas organizadas terminou com 39 presos, nesta quinta-feira (23), em Manchester, na Inglaterra. A confusão generalizada ocorreu durante a partida entre Manchester United e Rangers, pela quinta rodada da Europa League. O confronto entre as torcidas começou ainda dentro do Old Trafford e se estendeu para o entorno do estádio. As informações foram divulgadas pelo Extra.>

A briga começou porque cerca de quatro mil torcedores do Rangers conseguiram ingressos para assistir a partida no setor do time da casa. A polícia de Manchester informou que as ocorrências começaram a partir das 18h (horário local), duas horas antes de a bola rolar. A torcida do Rangers provocou o time da casa antes e durante a partida. Os torcedores do United resolveram tentar tirar os "invasores" à força e a confusão foi aumentando.>

Man United fans catching and removing Rangers fans from the home-end ??????????????? pic.twitter.com/jvawIk7tNu — Football Fights (@footbalIfights) January 23, 2025

Depois da partida, a confusão continuou no entorno do estádio, e foi neste momento que a polícia metropolitana de Manchester realizou 39 prisões. 26 delas foram por "desordem violenta", uma por agressão a um agente de segurança, cinco por posse de drogas e três por agressão, e o restante por tentar entrar na partida com ingresso falso e praticar o "canto de tragédias", quando torcedores entoam músicas fazendo menção à eventos trágicos ocorridos no passado dos clubes. >

Rangers fan getting kicked out in the Man United end tonight. pic.twitter.com/CmFdoHzJU1 — ?????? ????? ???????? (@thecasualultra) January 23, 2025

Em nota, Manchester United afirmou ter tomado "as medidas mais rígidas possíveis" para impedir o acesso dos torcedores do Rangers no setor da casa, incluindo liberar as vendas apenas para torcedores que estavam registrados na base de dados do clube antes do sorteio do confronto, em agosto de 2024.>

Um porta-voz acrescentou que "embora o repasse não autorizado de ingressos tem sido mais difícil desde que introduzimos a bilheteria pelo aplicativo, não é possível eliminá-lo completamente. Todos os incidentes de torcedores visitantes em setores da casa serão investigados nos próximos dias, e as sanções mais severas serão aplicadas aos titulares dos ingressos". O Rangers ainda não se posicionou sobre o assunto.>