ELIMINATÓRIA

Bruno Guimarães pede 'entrega' da seleção em duelo com Equador: 'Jogar pelo torcedor'

Seleção entra em campo nesta sexta-feira (6), no estádio Couto Pereira

Jogar para o torcedor e também por ele. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, em Curitiba, o meio-campista da seleção brasileira, Bruno Guimarães, comentou sobre a importância de o time mostrar, diante do Equador, o verdadeiro sentido de "representar o País de chuteiras".

"O que vai nos aproximar da torcida é ganhar as partidas, jogar pelo povo. Não deixar faltar nada(em campo contra o Equador) para que o torcedor se sinta representado. Dar carrinho, ter entrega. Os torcedores são muito importantes para gente. Temos que fazer mais por eles", afirmou o jogador do Newcastle, da Inglaterra.

Bastante identificado com a cidade de Curitiba pelos três anos em que defendeu o Athletico-PR, Bruno Guimarães disse ter ficado emocionado com o carinho dos torcedores paranaenses.

"Aqui no hotel o torcedor está muito empolgado com a gente. Nos abraçando literalmente. É a hora de fazer algo por eles. Pessoas chorando, dizendo que nos amam. Precisamos dar uma resposta dentro de campo", disse.

Na coletiva, Bruno Guimarães traçou um perfil dos equatorianos e adiantou ainda como o Brasil deve se portar diante do adversário "É uma equipe muito física. Temos que fazer com que eles corram atrás da gente. Precisamos rodar muito o jogo e ficar ligado na bola aérea e parada. Na frente, vamos trabalhar bem a bola para que os espaços apareçam. Quando surgir as oportunidades, temos de seer letais", declarou Bruno Guimarães.