'Caixa-preta' de ônibus com torcedores do Corinthians estava vencida

Acidente com ônibus que transportava torcedores do Corinthians. Crédito: CBM-MG/Divulgação

A viagem de ônibus que levava torcedores do Corinthians de Minas Gerais para São Paulo neste domingo (20) e que resultou na morte de sete pessoas não tinha autorização para realizar trajetos interestaduais, conforme informou a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).



Além disso, o cronotacógrafo - "caixa-preta" do veículo - estava com seu certificado de vistoria vencido. Isto impossibilita que o veículo transporte passageiros, como ocorreu neste fim de semana.

De acordo com informações preliminares, o ônibus perdeu os freios antes de capotar na rodovia Fernão Dias. Há torcedores internados em estado grave, assim como o motorista contratado. O acidente ocorreu na madrugada de domingo.

O cronotacógrafo é um aparelho que registra a velocidade, distância percorrida e prazo de direção do veículo, além do tempo de trabalho e período de parada. Por meio dele, é possível identificar o trajeto feito pelo motorista no percurso e realizar devidamente a perícia do acidente. No caso do ônibus, que levava 43 torcedores do Corinthians, o equipamento do veículo da companhia Martins Transportes estava vencido desde outubro de 2020 - há quase três anos, portanto. A última inspeção ocorreu em 2018.

O registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, o cronotacógrafo, é obrigatório para uma série de veículos, como é o caso de ônibus que transportam mais de dez passageiros, de acordo com o artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro. "O cronotacógrafo permite avaliar o registro de freadas do veículo, bem como o excesso de velocidade, deixando claro se o motorista foi displicente na condução", aponta Rodolfo Rizzato, da SOS Estradas, programa com foco em redução de acidentes nas rodovias do Brasil.

Sem garantir a integridade do equipamento, é possível que a perícia do veículo seja comprometida. Segundo a ANTT, o veículo não tinha autorização para realizar este tipo de viagem. "A Agência de Transporte informa que o veículo envolvido, de placa LPH3885, não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, portanto a viagem é considerada irregula"", informa por meio de nota.

A inspeção dos cronotacógrafos tem como principal objetivo assegurar que as medições realizadas por esses instrumentos sejam confiáveis, de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O item é considerado obrigatório e, caso esteja avariado ou com atraso na inspeção, o dono do veículo é passível de ser penalizado, aponta Wagner Dias, membro do Sindicato das Agências Reguladoras (Sinagencias).

Na legislação da ANTT, que regula e fiscaliza o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, as penalidades aplicáveis são de "defeito em equipamento obrigatório" no valor de R$ 1.662,07; e de "ausência de equipamento obrigatório", no valor de R$ 3.324,14.

Sete torcedores do Corinthians morreram no acidente de trânsito na Rodovia Fernão Dias (BR-381). O veículo retornava de uma viagem a Belo Horizonte, onde a torcida acompanhou o empate por 1 a 1 entre Corinthians e Cruzeiro, sábado, no Mineirão. O veículo trazia torcedores de Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, Pindamonhangaba e Caçapava. O capotamento ocorreu entre as cidades mineiras de Brumadinho e Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte.