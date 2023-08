Motorista do ônibus com corintianos está internado em estado grave

O motorista do ônibus em que sete torcedores do Corinthians morreram após um acidente de trânsito neste domingo, dia 20, está internado em estado grave no Hospital Regional de Betim, em Minas Gerais, para onde foram levadas 17 vítimas. As informações foram divulgadas pela prefeitura de Betim na manhã desta segunda-feira (21). O nome do motorista não foi divulgado.



Ainda de acordo com a prefeitura, mais sete passageiros continuam internados. No Hospital de Betim, um deles está em observação na unidade de clínica cirúrgica após um procedimento; outros dois pacientes se encontram no setor de politraumatizados com quadro estável. Por fim, outros três pacientes estão em observação na enfermaria do pronto socorro, também com quadro estável. Alguns pacientes foram levados para outras duas unidades e seis ganharam alta.