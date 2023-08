Campeão mundial agradece Al-Hilal por levar Neymar: 'Um dos mais falsos'

Lenda da Alemanha e do Bayern de Munique, o ex-jogador Paul Breitner detonou Neymar durante uma entrevista nesta terça-feira (22). Campeão mundial em 1974, o ex-lateral de 71 anos fez duras críticas ao brasileiro e agradeceu ao Al-Hilal por levá-lo para a Arábia Saudita - e, consequentemente, retirá-lo do futebol europeu.



"Obrigado, queridos sauditas, por ter comprado o senhor Neymar, que nos últimos anos foi um dos jogadores mais falsos debaixo do sol. Um dos grandes jogadores, mas que só fez teatro. Um falso micróbio. Tem que agradecer por não ter que suportá-lo mais", disparou, ao programa de TV Blickpunkt Sport.