'HORA DE SEGUIR EM FRENTE'

Campeão olímpico, Arthur Zanetti anuncia aposentadoria da ginástica artística

O atleta explicou que a aposentadoria estava sendo cogitada há algum tempo

Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 13:16

Arthur Zanetti Crédito: Olympics.com

Arthur Zanetti, um dos maiores nomes da ginástica artística brasileira e vencedor de uma medalha de ouro e uma de prata olímpicas, anunciou oficialmente sua aposentadoria aos 34 anos, neste domingo (12). A decisão já estava sendo planejada antes mesmo dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

“Chegou o momento de encerrar a carreira como atleta. Eu gostaria de continuar por mais tempo, mas é necessário ter equilíbrio, tanto mental quanto físico. A decisão é difícil, mas meu corpo está dando sinais de que é hora de parar. Não quero mais sofrer com lesões e não quero chegar à velhice sem conseguir me mover por causa das dores”, afirmou Zanetti em entrevista ao programa Esporte Espetacular, da TV Globo.

O atleta explicou que a aposentadoria estava sendo cogitada há algum tempo, mas que, após conversar com seu técnico, Marcos Goto, e com sua família, ele tomou a decisão definitiva. “Estava naquela dúvida, mas no ano passado resolvi que era a hora de seguir em frente e viver de outra forma”, acrescentou.

Zanetti ficou marcado na história do esporte ao conquistar o primeiro ouro olímpico do Brasil na ginástica artística, nas argolas, durante os Jogos de Londres-2012. Essa vitória o consolidou como um dos maiores atletas da modalidade no país.

“Ganhar o ouro em Londres foi a maior conquista da minha carreira. Eu fui o primeiro latino-americano a ganhar uma medalha de ouro em ginástica. Isso ficará gravado para sempre”, declarou.

Apesar de buscar uma vaga para Paris-2024, Zanetti sofreu uma série de lesões, incluindo uma no braço esquerdo, que exigiu cirurgia. Após a recuperação, ele percebeu que seu corpo já não respondia da mesma forma e decidiu encerrar sua trajetória como atleta.

“Após a cirurgia, pensei em continuar, mas percebi que não era mais o mesmo. O corpo já não reagia como antes. Os últimos três anos foram um sinal claro de que era hora de olhar para o futuro e pensar em outras formas de contribuir para a ginástica”, contou.

Com um currículo repleto de conquistas, incluindo um ouro e três pratas em Campeonatos Mundiais, além de seis medalhas em Jogos Pan-Americanos (três ouros e três pratas), Zanetti se dedica agora a novos projetos na ginástica. Ele já foi convidado para trabalhar como treinador no ginásio de São Caetano do Sul e pretende seguir contribuindo para o esporte como professor.