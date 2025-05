"NINGUÉM NOS VENCE EM VIBRAÇÃO"

Cantoria, apoio e emoção: como foi o embarque do Bahia antes de decisão pela Libertadores

Tricolores foram ao aeroporto prestar um último apoio ao elenco tricolor antes do jogo de quarta

Gilberto Barbosa

Publicado em 12 de maio de 2025 às 20:48

Torcida fez festa antes da viagem do time para duelo decisivo na Libertadores Crédito: Marina Silva/CORREIO

"Ninguém nos vence em vibração". Poucas frases traduzem a comunhão do Bahia com a sua torcida tão bem quanto esse trecho do hino tricolor. Talvez a explicação esteja na própria origem da música, criada pelo professor e jornalista Adroaldo Ribeiro Costa, torcedor fanático do clube, para animar as arquibancadas na década de 40. >

Quase 80 anos depois, o elo entre o Esquadrão e a torcida segue vivo e dá novos exemplos de sua força. Um deles foi na tarde desta segunda-feira (12), quando centenas de tricolores foram ao Aeroporto Internacional de Salvador apoiar o time antes da viagem para Medellín, na Colômbia, onde o Bahia enfrenta o Atlético Nacional pela Libertadores nesta quarta (14). >

O embarque foi acompanhado de muita festa, cantoria e vibração. As primeiras pessoas chegaram no aeroporto ainda no início da tarde. Por volta das 14h, a bateria da Bamor, principal torcida organizada tricolor, começou a dar o tom do que estaria por vir durante a tarde. Pouco tempo depois, eles formaram um corredor e soltaram a voz antes da chegada dos jogadores. >

Entre os destaques na torcida estava o pequeno Miguel, 8 anos. Ele foi acompanhado pelo pai Janderson Cavalcante, 30, que conta que o menino faltou à escola para estar na despedida do time. Ele já havia ido para o aeroporto antes da viagem do Bahia para o jogo contra o The Strongest, em fevereiro.>

“Miguel está sempre com a Bamor quando vai para o estádio. Para mim, é muito emocionante porque eu vivi o Bahia quase acabando, jogando Série B, Série C e devendo salário. A minha geração viveu esses momentos e agora ele pode viver uma Libertadores, com o Bahia podendo se classificar. Ser Bahia é isso, é esse amor, essa paixão e tudo isso é muito gratificante”, afirmou Janderson >

Quem também estava no aeroporto foi o tricolor Luis Henrique Andrade, 26. Ele aproveitou que estava de folga no trabalho e foi acompnhar a partida do time. A paixão pelo Bahia surgiu ainda na infância e está marcada no seu braço, com uma frase que lembra o significado dessa história. >

“É um legado de pai para filho. Meu pai me levava na Fonte Nova quando pequeno e hoje eu que levo o coroa. Eu espero que a torcida abrace o time e ele sinta a nossa energia para que a gente consiga o triunfo e passe de fase. Apenas os três pontos interessam e depois vamos com tudo no Ba-Vi", disse. >

Luis Henrique tem a paixão pelo Bahia marcada na pele Crédito: Marina Silva/CORREIO

Já o trio de tricolores composto por Alfredo de Paula, 46, Paulo Feitosa, 57 e André Mattos, 42 se preparava para uma viajem especial. Eles foram junto com a delegação tricolor para Medellín. Além da experiência de conhecer um novo país, eles esperam voltar para Salvador com o triunfo. >

“Eu já vi outros jogos do Bahia como visitante, mas nunca fora do Brasil. Estava brincando com eles que o meu último jogo fora foi aquele 6x4 contra o Goiás, então, eu sou pé quente. Estou animado porque o Bahia competindo e jogando perto do seu máximo pode vencer qualquer um. Estamos vivendo um sonho e queremos prolongar ele o máximo, quem sabe até a final”, contou Alfredo. >

“Estamos construindo tijolo a tijolo. Temos um elenco bom, o time está ficando coeso e tem conseguido manter o ritmo mesmo com a maratona de jogos. Percalços acontecem, mas estamos confiantes para essa partida”, completou André. >

Trio de tricolores foram para Medellín junto com a delegação Crédito: Marina Silva/CORREIO

A festa ficou completa às 15h, quando o ônibus do Esquadrão chegou, os jogadores desceram e se juntaram à multidão. Entre os mais animados estavam os volantes Jean Lucas e Caio Alexandre. Eles desceram do ônibus direto para os braços dos tricolores. Quem também recebeu um carinho especial foi o lateral Luciano Juba, o atacante Erick Pulga e os meias Everton Ribeiro e Cauly. >

“Representa muito, é um carinho muito especial do nosso torcedor. Esperamos fazer o melhor lá na Colômbia e, se Deus quiser, já voltar classificado. Sabemos que será um confronto muito difícil, mas com o apoio da Nação Tricolor, vamos muito fortes para esse jogo. Queria agradecer o carinho, ficamos muito felizes com isso e é um grande combustível para nós”, agradeceu Caio Alexandre. >

O último a descer do ônibus foi o técnico Rogério Ceni, que foi bastante tietado. Na saída do corredor, ele pegou o pequeno Miguel nos braços e parou para tirar uma foto. O menino ficou em êxtase e, bastante emocionado, soltou a voz com a torcida. “Foi muito emocionante, fiquei muito feliz de ter abraçado Rogério Ceni e ter visto o pessoal do Bahia. Espero que a gente ganhe de 3x1”, contou Miguel.>

“A emoção dele foi surreal quando viu Ceni indo até ele e pegando ele nos braços. Começou a chorar e espero que esse choro seja de felicidade, de confiança e que possamos conseguir o triunfo”, emendou o pai do menino. >

Rogério Ceni com um pequeno tricolor Crédito: Marina Silva/CORREIO

“Isso é um combustível fundamental para seguirmos fortes durante a temporada. Vamos nos empenhar muito e lutar até o último minuto para, se Deus quiser, sair com o triunfo e voltar com o Bahia classificado. Sabemos que será uma tarefa difícil, então vamos com humildade e pé no chão para fazer o nosso melhor lá”, finalizou Caio Alexandre.>

Buscando a classificação, o Esquadrão enfrenta o Atlético Nacional pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo acontece nesta quarta-feira (14), às 19h, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín. A partida terá transmissão do Paramount+.>