RECEPÇÃO

Torcida do Bahia faz festa antes de viagem do elenco para decisão na Libertadores

Esquadrão enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, pela quinta rodada do torneio continental

"Ninguém nos vence em vibração". Com esse lema, a torcida do Bahia foi ao Aeroporto de Salvador apoiar o time antes da viagem para Medellín, na Colômbia, onde a equipe enfrenta o Atlético Nacional pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A recepção foi acompanhada de muita festa, cantoria e vibração dos torcedores, que mostraram confiança antes do duelo decisivo pelo torneio continental. >