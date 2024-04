PUNIÇÃO

CAS confirma banimento da Associação Internacional de Boxe das Olimpíadas

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) confirmou a decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) de excluir a Associação Internacional de Boxe (IBA) das Olimpíadas, numa decisão inédita. No ano passado, a IBA foi banida após anos de desobediência a conselhos e instruções do COI, que há muito tempo citava preocupações sobre a governança do boxe, a dependência de dinheiro da empresa estatal russa de energia Gazprom e a integridade e transparência das lutas.