RETA FINAL

Cauly analisa a briga do Bahia por Libertadores e fala sobre críticas por desempenho: ‘Opiniões diferentes’

Esquadrão tem apenas mais oito jogos para concretizar o principal objetivo da temporada

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 16:13

Cauly acredita que briga por vagas na Libertadores irá até o último jogo do Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Restando apenas oito jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, o Bahia segue na luta para conquistar uma vaga na próxima Copa Libertadores. Externamente, o tricolor não esconde que voltar a jogar a competição internacional é o principal objetivo da temporada, e internamente os jogadores reforçam o discurso de que é possível. Nesta terça-feira (22), foi a vez do meia Cauly voltar a bater na tecla.

Durante entrevista no CT Evaristo de Macedo, o camisa 8 analisou a situação atual do Esquadrão e afirmou que se o time conseguir vencer o Vasco fora de casa, na próxima segunda-feira (28), dará um passo importante para concretizar o objetivo. O Esquadrão é o atual 7º colocado da Série A, com 46 pontos, a três de distância do Internacional, que fecha a zona de classificação, com 49.

“Acredito que tudo vai ser decidido no último jogo do campeonato, mas tenho certeza que se a gente ganhar o Vasco vai ser um passo muito importante que a gente vai conseguir dar em direção ao nosso objetivo. Contra o Cruzeiro a gente sentiu a importância do jogo, os dois times querendo esse triunfo, mas eu vejo como um ponto importante, um jogo difícil fora de casa. Esse do Vasco vai ser a mesma coisa, e se a gente conseguir um triunfo será um passo bem importante”, iniciou o meia.

Apesar de figurar fora da zona de classificação, o Bahia sabe a importância que tem se manter na parte de cima da tabela. Se o Flamengo, 4º colocado, conquistar o título da Copa do Brasil sobre o Atlético-MG, pegará uma vaga direta à Libertadores e abrirá mais um lugar na competição internacional via Campeonato Brasileiro, transformando o G6 em G7, o que pode beneficiar o clube baiano.

“A gente vem falando sempre que esse é o nosso principal objetivo, claro que tivemos algumas oscilações, faz parte. Tivemos um início muito bom, deixamos uma expectativa alta no primeiro turno, é o nosso objetivo, vamos lutar para isso. Temos jogos difíceis pela frente, mas vamos lutar e dar o máximo até alcançar”, completou Cauly.

DESEMPENHO X PRESSÃO

Durante a conversa, Cauly também foi questionado sobre o próprio desempenho em 2024. Depois de ter sido um dos destaques do time no ano passado, o meia tem convivido com críticas por parte da torcida. Os números, no entanto, são bem parecidos.

Entre as quatro competições que o Bahia disputou, Cauly marcou oito gols e deu oito assistências em 54 partidas. Na última temporada, foram 10 bolas na rede e nove passes para os companheiros, mas em um período menor: 47 jogos.

O jogador se mostrou um pouco incomodado com o tema e disse que, apesar de entender as diferentes opiniões, discorda de que o esquema tático proposto por Rogério Ceni esteja atrapalhando o seu rendimento. O treinador, inclusive, chegou a afirmar que o esquema tático do Esquadrão foi pensado para ter Cauly como peça mais importante.

“Eu já fui perguntado algumas vezes sobre o esquema e o desempenho no último ano, vou falar de novo que eu acho que esse ano temos um grupo qualificado, com muitos jogadores com características parecidas, de dar passes decisivos. Tem vários jogadores que tomam decisões, e no ano passado as decisões passavam muito por mim. Não me prejudica, vejo como um ano positivo, cada um tem opiniões diferentes sobre eu não ter me destacado muito como no ano passado, mas em questões de números eu já falei que está bem parecido”, explicou ele, antes de completar: