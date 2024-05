TRICOLOR EM ALTA

Cauly valoriza união no Bahia e projeta voos mais altos no Brasileiro: ‘Temos qualidade’

Esquadrão largou bem no Brasileirão e animou os tricolores

Da Redação

Publicado em 13 de maio de 2024 às 15:00

Cauly celebrou início no Brasileiro e valorizou força do elenco do Bahia Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

O Bahia está em alta no Brasileirão. Depois de vencer o Red Bull Bragantino, na Fonte Nova, o tricolor segue com pontuação de líder. O time conquistou 13 dos 18 pontos disputados e com 72% de aproveitamento está empatado com o Athletico-PR, que lidera o torneio por ter melhor saldo de gols.

O bom início animou os tricolores e também contagiou o elenco. Uma das referências técnicas do Esquadrão, o meia Cauly celebra a boa fase e, mesmo sabendo que o Campeonato Brasileiro está apenas no início, acredita que o grupo tem qualidade para se manter na parte de cima da tabela.

“É uma energia boa dentro do grupo, é sempre bom estar vencendo os jogos. O grupo está junto, todo mundo bem positivo, e isso ajuda. Sabemos que é só o início do campeonato, mas dá para ver que a gente tem outro objetivo e mais qualidade para brigar por outras coisas do que no ano passado”, afirmou o camisa 8.

Com quatro vitórias e um empate em seis jogos, o Bahia alcançou o seu melhor início de Brasileirão por pontos corridos, superando a temporada 2017, quando fez nove pontos nos mesmos seis jogos. Para efeito de comparação, sob o comando de Renato Paiva no ano passado, o Esquadrão precisou de 14 partidas para alcançar os primeiros 13 pontos.

“É incrível, a gente vê a força do nosso grupo. Ano passado foi um ano atípico para nós, mas a gente nunca deixou de trabalhar, de se dedicar, e a gente continua trabalhando e querendo mais. Muito feliz pela largada, vamos continuar trabalhando firme, com a cabeça no lugar, performando bem e continuar tendo os triunfos e colocando o Bahia no topo”, reforçou o zagueiro Gabriel Xavier.