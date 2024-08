VEJA

CBF detalha dias e horários das partidas entre Bahia e Flamengo nas quartas da Copa do Brasil

A CBF definiu os dias e horários das partidas entre Bahia e Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (21), a entidade detalhou a tabela do torneio.

O confronto de ida será realizado na próxima quarta-feira (28 de setembro), às 21h30, na Fonte Nova. O duelo de volta, com mando do Flamengo, será no dia 12 de setembro, uma quinta-feira, às 21h45, no Maracanã, no Rio de Janeiro.