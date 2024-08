CONFRONTO MARCADO

Flamengo terá pelo menos quatro desfalques contra o Bahia na Copa do Brasil

Rubro-negro tem problemas no ataque e na lateral

Da Redação

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 16:15

Atacante Pedro está machucado e só deve voltar ao time em setembro Crédito: Marcelo Cortes/CRF

Adversário do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo terá pelo menos quatro desfalques no primeiro jogo da disputa por uma vaga na semifinal. O duelo será disputado na próxima semana (data e horário ainda serão definidos), com mando do Esquadrão, na Fonte Nova.

O técnico Tite já sabe que não poderá contar com peças importantes do elenco. Os atacantes Pedro e Gabriel Barbosa sofreram lesões musculares e têm retorno previsto apenas para o mês de setembro.

Já o atacante Cebolinha e o lateral Viña, que sofreram lesões mais sérias, estão fora do restante da temporada. A lista de desfalques do Flamengo pode ser ainda maior já que o uruguaio Arrascaeta reclamou de dor no adutor da coxa esquerda na derrota para o Botafogo e está em tratamento.

Por outro lado, o atacante Luiz Araújo e o meia De la Cruz voltaram a treinar com o elenco e podem ficar à disposição do treinador para os próximos jogos.