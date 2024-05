CBF detalha mais seis rodadas do Brasileirão; veja jogos de Bahia e Vitória

Tricolores e rubro-negros entrarão em campo na véspera do São João

A CBF detalhou os dias e horários de mais seis jogos do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (29), a entidade revelou detalhes da rodada 10 até a 15. Com isso, Bahia e Vitória conheceram os seus caminhos na competição.

Entre as partidas que chamam a atenção, tanto Bahia quanto Vitória entrarão em campo no dia 23 de junho, véspera de São João. O Esquadrão enfrentará o Cruzeiro, às 18h30, na Fonte Nova. Já o Leão encara o Red Bull Bragantino, fora de casa, no mesmo horário.