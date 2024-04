INDEFINIÇÃO

CBF não marca jogos da Copa do Nordeste e clubes tratam semifinal com adiada

Os quatro clubes que seguem vivos na luta pelo título da Copa do Nordeste vivem um verdadeiro mistério sobre quando os jogos da semifinal do torneio serão disputados. Pela tabela básica da competição, divulgada pela CBF, os confrontos entre Bahia e CRB, e Sport x Fortaleza, deveriam acontecer nesta quarta-feira (24), porém, não foram marcados pela entidade.

“Aí você faz uma programação sem saber. Espero que até o fim da noite [de domingo] a gente tenha uma resposta. É provável que não tenha o jogo. É um momento bom para recuperar os jogadores, mas espero bom senso para encontrar uma data que não nos atrapalhe, o problema é que colocam o jogo na data que quiserem. Com um jogo hoje e outro no sábado, a gente iria mudar bastante em um possível jogo no meio de semana. Agora nós temos seis dias para trabalhar. Em relação ao Campeonato Brasileiro, é melhor ter esse tempo para recuperar os jogadores para o jogo do Grêmio, já que a vitória nos colocaria entre os primeiros sete colocados”, completou o treinador.