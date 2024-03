COPA DO NORDESTE

Ceará x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia volta a focar as atenções para a Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (6), o Esquadrão visita o Ceará, no estádio Castelão, em Fortaleza, pela 5ª rodada do torneio regional. Com, nove pontos, o tricolor defende a liderança do Grupo B. Já o Vozão está na 5ª posição do Grupo A, com seis pontos.