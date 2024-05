BRASILEIRÃO

Ceni comanda treino tático e faz testes no Bahia antes de pegar o Bragantino

Depois de um trabalho físico entre academia e campo, Ceni dividiu o elenco em dois times e comandou uma atividade tática. O treinador passou orientações aos atletas e além do posicionamento, trabalhou a marcação e a construção do time.

Em outro momento, os atletas aprimoraram as finalizações. O Bahia tem apenas uma dúvida. Recuperado após passar por cirurgia no nariz, o zagueiro Cuesta está treinando normalmente e pode voltar ao time. Ele entraria no lugar de Kanu.

O Bahia volta aos treinos neste sábado (11), quando encerrará a preparação para o confronto com o Red Bull. O tricolor é o vice-líder do Brasileirão, com 10 pontos, enquanto o clube paulista é o quinto, com nove.