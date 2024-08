VITÓRIA SOBRE O GRÊMIO

Ceni comemora triunfo, diz que Bahia poderia ter aproveitado melhor e elogia Thaciano: 'Jogador interessante'

Treinador diz que gostou do domínio da sua equipe no primeiro tempo

Publicado em 17 de agosto de 2024 às 19:24

Bahia venceu o Grêmio e subiu na tabela de classificação da Série A Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Depois de dois triunfos em casa, o Bahia mostrou força também longe dos seus domínios. Neste sábado (17), o tricolor fez uma partida segura e venceu o Grêmio por 2x0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão. Thaciano marcou os dois gols do duelo.

Após o confronto, o técnico Rogério Ceni enalteceu a entrega da equipe, mas afirmou que o time poderia ter aproveitado melhor o domínio que construiu sobre o adversário, principalmente no primeiro tempo. O Esquadrão não correu sustos e conseguiu abrir o placar na reta final. No segundo tempo, Thaciano voltou a mostrar o faro artilheiro e garantiu os três pontos.

“Um jogo que jogamos bem, tivemos um bom controle, quando você tem um bom gramado facilita para implantar o jeito que a gente joga. No primeiro tempo tivemos o controle absoluto, com um escorregão ou outro que o Grêmio pôde chegar ao nosso gol, mas faltou um pouco de intensidade, girar a bola mais rápido. É raro ter um primeiro tempo soberano contra o Grêmio como tivemos, então tínhamos que ter aproveitado mais. Tivemos oportunidades pela direita, pela esquerda, e nunca um segundo tempo contra o Grêmio vai ser igual ao primeiro, isso é certeza”, iniciou o treinador.

“No segundo tempo dificultou um pouco mais para a gente, Everton Ribeiro treinou pouco na semana, no minuto 60 eu tive que tirá-lo. Everaldo cansou um pouco também, mas conseguimos, através do nosso estilo, chegar ao segundo gol. O Iago ajudou, com a dobra com o Juba, a segurar o lado do Soteldo, que quando entra tem um bom um contra um, o Nunes também pressionou. Mas no primeiro tempo poderíamos ter sido mais intensos, a troca de passes foi boa, mas em uma rotação abaixo da que eu gostaria”, completou.

Autor dos dois gols do Bahia no confronto, Thaciano recebeu elogios do treinador. Ceni voltou a destacar a entrega do jogador, que desde o início da temporada se firmou na função de atacante. O camisa 16 é o artilheiro do Bahia no ano, com 14 gols em 45 partidas.

“Eu gosto muito do Thaciano, primeiro pela pessoa que ele é, o profissional no dia a dia. Hoje está mais acostumado a essa função que está fazendo, mas no ano passado jogou pra gente por dentro, como tripé, como atacante aberto pela esquerda... é um jogador que te oferece alternativas. Ele não é um Everton Ribeiro, não é um cabeceador fora de série, mas é um bom cabeceador. É um coringa que te ajuda na frente, no meio, e sem bola é um jogador interessantíssimo. Sem a bola ele ajusta coisas erradas que tem no time”, analisou.