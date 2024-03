'NÃO SUPORTOU'

Ceni explica mudanças em derrota e diz que Bahia não tem peças necessárias: 'Perdemos o controle'

Treinador culpou o cansaço pela virada na primeira final do estadual

Publicado em 31 de março de 2024 às 20:25

Técnico Rogério Ceni lamentou derrota após Bahia abrir 2x0 no clássico Crédito: Tiago Caldas / ECBAHIA

Pela segunda vez no ano, o Bahia teve o triunfo contra o Vitória mas mãos, mas assim como no primeiro clássico da temporada, o tricolor levou a virada e perdeu por 3x2, na tarde deste domingo (31), pelo primeiro jogo da final do Campeonato Baiano.

Minutos após a derrota vexatória no Barradão, o técnico Rogério Ceni tentou explicar o que aconteceu com o Esquadrão. Na análise do treinador, o Bahia ainda não tem peças suficientes para manter o nível do meio-campo após as trocas , e o cansaço dos atletas prejudicou a atuação na segunda etapa.

"Precisávamos ter o controle do jogo e ter a posse de bola. Rifamos muito a bola, não mantivemos o nosso estilo. Faltou um pouco de capricho para manter o controle. O cansaço vai batendo no meio de campo, as trocas no meio-campo são escassas e o modelo de jogo vai mudando. Não tivemos capacidade de manter a bola e consequentemente o controle do jogo", iniciou o treinador.

Contra o Vitória, Rogério trocou Thaciano, que fazia o papel de falso 9, por David Duarte, deixando o time com três zagueiros. Ademir, Yago e Caio Roque também foram para o jogo. As mudanças bagunçaram a parte tática do tricolor, que perdeu o controle e viu o rival ganhar terreno. Apesar da estratégia não ter dado certo, Ceni afirma que as mudanças foram treinadas.

"Foi treinado. O time não suporta jogar os 90 minutos com os quatro meio-campistas [Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro]. Não tenho as trocas para os quatro. Tem o Yago... Uma hora você tem que fazer as trocas. Hoje no banco eu tinha o Yago e o Jota. Imaginávamos que estaríamos na frente do jogo e treinamos isso ao longo da semana. Dando amplitude para Juba e Arias. Infelizmente, o miolo estava bem preenchido e tomamos os gols pelos lados", explicou.

A derrota no primeiro jogo da final deixou o Bahia em situação complicada. Para ficar com o título, o tricolor precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença no próximo domingo (7), na Fonte Nova. Triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis. O Vitória tem a vantagem de jogar pelo empate.