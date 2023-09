Ceni trabalha cobranças de falta em segundo treino no Bahia

O elenco do Bahia participou, na manhã desta terça-feira (12), do segundo treino sob o comando de Rogério Ceni. O dia teve trabalho de cobranças de faltas, uma das especialidades do técnico quando ainda era jogador. Outro destaque foi a primeira movimentação física de Cauly no gramado. O meia se recupera de lesão no joelho direito e só deve retornar no fim do mês.