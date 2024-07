DE VOLTA AO G4

Ceni valoriza força do elenco do Bahia em triunfo sobre o Athletico-PR: 'Adaptação ao sistema'

O triunfo do Bahia sobre o Athletico-PR, fora de casa, garantiu ao tricolor mais três pontos na luta pelo G4 do Brasileirão e deixou o técnico Rogério Ceni satisfeito. Após a partida, ontem, na Ligga Arena, o treinador valorizou a entrega do elenco e destacou que mesmo com três mudanças, o time conseguiu manter a característica de construção e posse de bola.