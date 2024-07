FÓRMULA 1

Chefe da Red Bull diz que punição a Verstappen por batida na Áustria foi 'dura'

Colisão aconteceu na 64ª de 71 voltas e deixou ambos com pneus furados

Chefe da Red Bull, Christian Horner classificou a punição de 10 segundos imposta a Max Verstappen após a batida com Lando Norris, da McLaren, no GP da Áustria neste domingo (30) como "dura". Em uma disputa pela liderança da prova, a colisão aconteceu na 64ª de 71 voltas e deixou ambos com pneus furados. Norris abandonou, e Verstappen conseguiu voltar e terminar a prova em quinto lugar.