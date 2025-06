DEFINIDO

Cheio de garotos e sem Rogério Ceni à beira do campo, o Bahia está escalado para enfrentar o Confiança

Leonardo Galbes, técnico do Bahia Sub-20, é quem comandará a equipe durante a partida

O Esporte Clube Bahia está escalado para enfrentar o Confiança nesta quarta-feira (04), às 19h, na Arena Batistão, em Aracaju, em partida atrasada da 5ª rodada da Copa do Nordeste. Já garantido nas quartas de final da competição, o Tricolor vai a campo com a equipe sub-20, sob o comando do técnico Leonardo Galbes. A partida representa uma chance valiosa para os jovens da base mostrarem seu valor e ganharem visibilidade no elenco profissional.

