RECOMENDAÇÕES

Cinco documentários de esporte para assistir no feriadão

Conheça cinco obras cinematográficas que exploram diferentes modalidades esportivas

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de abril de 2025 às 14:00

Rivaldo e Ronaldo em cena de "Brasil 2002: Os Bastidores do Penta" Crédito: Reprodução

Seja para relembrar grandes momentos do esporte mundial ou conhecer os bastidores de conquistas históricas, os documentários esportivos são uma excelente pedida para o fim de semana. Atleta ou cinéfilo, quem busca inspiração ou apenas uma boa história para acompanhar no final de semana pode aproveitar as cinco indicações do CORREIO de documentários sobre esporte para aproveitar o tempo livre no feriadão.>

The Last Dance (2020)

The Last Dance retrata os bastidores da temporada de 1997-98 do Chicago Bulls, marcada como a última de Michael Jordan na equipe. Enquanto o time buscava seu sexto título da NBA, tensões entre jogadores, técnico Phil Jackson e a diretoria ameaçavam a estabilidade da franquia. Intercalando imagens inéditas da época com entrevistas atuais, o documentário mostra a trajetória de Jordan, seu perfeccionismo implacável e a maneira como influenciou companheiros como Scottie Pippen e Dennis Rodman. O resultado é um mergulho profundo na mente de um dos maiores atletas de todos os tempos — e nos bastidores de uma das maiores dinastias do esporte. >

Senna (2010)

Senna acompanha a trajetória meteórica de Ayrton Senna na Fórmula 1, desde sua estreia em 1984 até o acidente fatal em 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino. O documentário evita entrevistas tradicionais, apostando em imagens de arquivo e áudios reais para contar a história do piloto brasileiro, exaltado por seu talento sob chuva e pela rivalidade com o francês Alain Prost. Fora das pistas, Senna enfrentava a política da categoria e se tornava cada vez mais uma figura patriótica no Brasil. A produção revela o lado humano do ídolo, seu perfeccionismo e a busca incessante pela excelência.>

Muhammad Ali (2021)

Muhammad Ali, dirigido por Ken Burns, retrata a vida do boxeador Cassius Clay, que se tornou Muhammad Ali ao se converter ao islamismo e desafiar os padrões sociais dos anos 1960. Campeão olímpico aos 18 anos e campeão mundial dos pesos-pesados aos 22, Ali se recusou a lutar na Guerra do Vietnã, foi banido do esporte e perdeu seus títulos. O documentário narra seu retorno aos ringues, as lutas históricas contra Joe Frazier e George Foreman, e a consagração como figura política global. Dividido em quatro partes, o filme mistura imagens de arquivo e depoimentos para reconstruir a trajetória de um dos maiores nomes do esporte e dos direitos civis.>

Captains of the World (2023)

Captains of the World acompanha seis capitães de seleções durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A série mostra a preparação emocional e física de nomes como Lionel Messi (Argentina), Luka Modric (Croácia) e Thiago Silva (Brasil), revelando o que significa liderar uma equipe sob os olhos do mundo inteiro. Entre estratégias de vestiário, rituais de concentração e pressões da imprensa, os episódios revelam as diferentes formas de liderança dentro do futebol. Além das questões esportivas, o documentário aborda temas como política, representatividade e o peso simbólico do cargo de capitão.>

Brasil 2002: Os Bastidores do Penta (2022)