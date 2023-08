Circuito Kids de Judô terá oficinas gratuitas do esporte para crianças

O Salvador Norte Shopping vai sediar, entre a próxima sexta-feira (25) e domingo (27), o Circuito Kids de Judô. Promovido pela Federação Baiana de Judô, o evento terá competições e oficinas gratuitas e acontecerá em arena montada no piso L3.



As crianças de até 12 anos poderão conhecer um pouco mais sobre o esporte no primeiro dia de programação, na sexta (25), das 10h às 19h.



Já as disputas envolverão atletas mirins de 03 a 14 anos que já praticam a modalidade. As apresentações, também de graça, serão realizadas no sábado (26), das 9h às 19h, e no domingo (27), das 13h às 19h. A expectativa é que o evento reúna cerca de 400 crianças.