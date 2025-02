FRUTOS

Classificação na Liberta garante ao Bahia calendário internacional durante a temporada; entenda

Tricolor disputará novo mata-mata por um lugar na fase de grupos da Libertadores

Classificado à terceira fase da Copa Libertadores e vivo na busca por um lugar na fase de grupos após derrotar o The Strongest por 3x0 , na noite desta quarta-feira (25), na Fonte Nova, o Bahia já garantiu também um calendário internacional mais longo no restante da temporada. >

A partir de agora, mesmo se for eliminado na Libertadores, o Esquadrão disputará a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O sorteio dos grupos das duas competições será no dia 17 de março, na sede da Conmebol, no Paraguai. >

O Bahia espera pelo seu próximo adversário na Libertadores. O oponente sairá do confronto entre Boston River, do Uruguai, e Ñublense, do Chile. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), no Chile. Na ida, no estádio Centenário, em Montevidéu, o Boston River venceu por 1x0. >