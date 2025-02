ESQUADRÃO CLASSIFICADO

Veja quem o Bahia pode pegar na próxima fase da Libertadores

Bahia superou o The Strongest, na Fonte Nova, e espera por novo adversário

Na próxima fase, o Bahia enfrentará o vencedor do confronto entre Boston River, do Uruguai, e Ñublense, do Chile. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), no Chile, pelo jogo da volta. Na ida, os uruguaios venceram por 1x0. >