OLIMPÍADA

COI convida Medvedev e mais 9 tenistas de Rússia e Belarus para competir como neutros em Paris

Alguns atletas, no entanto, já se manifestaram e recusaram a oferta

O Comitê Olímpico Internacional (COI) convidou, nesta quinta-feira (27), oito tenistas russos, além de Aryna Sabalenka e Victoria Azarenka, de Belarus, para competir como atletas neutros nos Jogos de Paris-2024. Entre os nomes que integram a lista divulgada pela entidade estão Daniil Medvedev, 4º melhor do mundo, e Andrey Rublev, 6º do ranking da ATP.

Karen Khachanov (21º) e Roman Safiullin (43º) também foram chamados no masculino. As russas Daria Kasatkina, Liudmila Samsonova, Ekaterina Aleksandrova e Mirra Andreeva, que atualmente aparecem classificadas do 14º ao 24º lugar, respectivamente, também foram convidadas.