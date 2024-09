EQUIPES EM BOA FASE

Com 6ª melhor campanha no returno, Vitória vai encarar Inter em ascensão

Ambos passaram por turbulências na temporada, mas encontram no returno uma esperança de alcançar os seus objetivos

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 05:00

Vitória e Internacional se enfrentam no próximo domingo (29) com boas campanhas no returno Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após superar o Juventude no Barradão, o Vitória tem uma semana de preparação antes de viajar a Porto Alegre para enfrentar o Internacional, no domingo, às 18h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, colorados e rubro-negros farão um confronto entre 5ª e 6ª melhores campanhas do returno na Série A.

O desempenho do Leão na primeira metade da competição foi motivo de preocupação para os torcedores, já que o time somou apenas 15 pontos dos 57 disputados - o que equivale a um aproveitamento de apenas 21%. O rendimento fraco nas 19 rodadas iniciais aumentou a importância para as últimas partidas, mas a equipe tem correspondido. Em oito jogos, o Vitória ganhou quatro, empatou um e perdeu outros três.

O aproveitamento de 54% neste começo de returno dá esperança para o clube conseguir escapar da degola. Caso esse desempenho se mantenha até o fim do Brasileirão, o time comandado por Thiago Carpini somaria mais 18 pontos e terminaria a primeira divisão com 46.

De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), uma equipe com essa pontuação ao fim da Série A tem 0,5% de chance de ser rebaixada. Já com 45 e 44 pontos, a probabilidade é de 2,6% e 8,7%, respectivamente. Importante destacar que as estimativas são baseadas a partir da atual rodada da Série A e estão sujeitas a alterações.

Sem perder

Apesar de ter a 6ª melhor campanha no returno, o Vitória vai entrar em campo contra a equipe que ocupa a 5ª posição na classificação da metade final do Campeonato Brasileiro. Em oito jogos, o Colorado fez 15 pontos - dois a mais que o rubro-negro -, com quatro triunfos, três empates e apenas um revés.

O time gaúcho, inclusive, não perde há mais de um mês. Após ser superado pelo Atlético-GO, pela 23ª rodada, o Internacional entrou em campo em seis oportunidades e saiu vitorioso em cinco confrontos, além de empatar com o Cruzeiro.

Vale destacar que o Inter vem jogando as partidas que haviam sido adiadas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Em agosto, mediu forças contra Cruzeiro e Juventude, em duelos válidos pelas 5ª e 6ª rodadas. Amanhã, terá mais uma missão, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 16ª rodada.

Em boa fase nos últimos jogos, Vitória e Internacional também compartilham turbulências na temporada. Entre junho e agosto e em meio a três competições, o Colorado ficou 11 jogos sem conseguir vencer, maior jejum do clube no ano. Já o Leão teve a mesma sequência negativa entre abril e junho, justamente no início da Série A, quando o rubro-negro fez três pontos em 24 disputados.

Reconhecendo a ascensão do adversário, o treinador Thiago Carpini comentou sobre o rival durante entrevista coletiva após o jogo contra o Juventude, no último sábado.

“Vamos sempre trabalhar pela vitória. Como você falou, o Internacional vem em uma crescente, e eu esperava essa crescente deles, para mim é um dos melhores elencos. Jogar lá no Beira-Rio é muito difícil, mas também fizemos bons jogos fora de casa: empatamos com o Cuiabá, com o Juventude, ganhamos do Palmeiras e do Fluminense…”, disse o técnico.