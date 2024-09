SÉRIE A

Mosquito marca de pênalti e Vitória supera Juventude dentro de casa

O único gol do Leão ocorreu ainda no primeiro tempo, quando Carlos Eduardo sofreu falta dentro da área e Gustavo Mosquito abriu o placar

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de setembro de 2024 às 18:10

Gustavo Mosquito abriu o placar para o Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Pelas arquibancadas do estádio Manoel Barradas, o torcedor do Vitória aproveitou o sábado (21) para vestir a camisa do Leão e cantar em coro em apoio ao time do coração. Se a festa na Bahia não deixa a desejar, em campo, o clube rubro-negro recebeu o Juventude pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e fez valer o mando de campo. Com gol de Gustavo Mosquito, não faltou música para comemorar mais uma vitória.

O resultado de 1x0 deixa o Vitória momentaneamente na 15ª posição do Brasileirão, fora da zona de rebaixamento. Mesmo empatado com outras quatro equipes, os comandados de Thiago Carpini aguardam Fluminense e Criciúma jogarem para saber se iniciam a próxima segunda-feira (23) fora da degola. Agora, mesmo com o resultado positivo, o Leão precisa ajustar os erros para enfrentar o Internacional no domingo (28). A bola rola no Beira-Rio às 18h30.

O JOGO

A torcida rubro-negra fez a festa no Barradão antes do jogo começar e viu apenas duas mudanças na equipe titular do técnico Thiago Carpini. Na ausência de Lucas Arcanjo e Alerrandro, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Muriel e Janderson foram os escolhidos do comandante do Leão. Antes da bola rolar, os jogadores do Vitória homenagearam o atacante Osvaldo, que foi internado no início da semana com um quadro de tromboembolia pulmonar. O jogador já recebeu alta, mas deve perder o restante da temporada.

Quando o apito soou por Canabrava, o duelo entre o campeão e o vice-campeão da última Série B começou com a posse bem dividida entre os dois times, apesar de maior predomínio dos donos da casa. Quando o Juventude tentava construir o jogo pelos volantes, encontrava um Vitória que encaixou a marcação nesse setor, o que dificultou as jogadas do clube Alviverde.

Do outro lado, o Leão apostou em usar a velocidade pelo lado esquerdo do campo para chegar ao ataque, além de acionar Janderson mais avançado para fazer o pivô. O centroavante teve sucesso em proteger a bola no campo adversário, mas falhava em progredir com ela no pé. Foi a partir de Janderson que o Vitória chegou pela primeira vez. Aos 12 minutos, o atacante ganhou da zaga e passou para Gustavo Mosquito, que acionou Matheuzinho. O camisa 30 armou o chute de fora da área para grande defesa de Gabriel.

Após a finalização, o Leão cresceu no jogo e passou a impor o seu ritmo sob os gaúchos. Quando abaixou o ímpeto ofensivo, o adversário passou a dominar mais a posse da bola e o cenário da partida se inverteu. Enquanto o Juventude tinha a posse e buscava construir no campo adversário, os mandantes baixaram o bloco para aproveitar os contra-ataques. Com a marcação forte do Vitória, era através da bola parada que o time alviverde mais conseguia se aproximar do gol.

Bastou apenas um deslize para que o domínio dos gaúchos caísse por terra. Aos 44 minutos da primeira etapa, Yan Souto recua mal, Carlos Eduardo chega antes na bola e é derrubado pelo goleiro Gabriel dentro da área. Após revisão no vídeo, o pênalti foi marcado e Gustavo Mosquito foi para a cobrança. Quando o juiz permitiu a cobrança, Mosquito colocou a bola no fundo da rede para abrir o placar no Barradão.

Na volta do intervalo, os dois clubes permaneceram com os titulares em campo. O cenário visto foi o mesmo de posse para os visitantes, mas logo antes do relógio marcar 10 minutos, Matheuzinho deu um susto no Juventude ao interceptar um passe da zaga e colocar a bola no travessão.

Para sanar o problema da saída de bola, Jair Ventura colocou um dos volantes para descer e receber a bola com os zagueiros. A mudança permitiu que a equipe alviverde achasse uma alternativa à pressão vermelha e preta. No entanto, o tempo foi passando e a temperatura da partida foi diminuindo junto ao volume ofensivo de ambos os times. Parte disto aconteceu pela melhora dos sistemas defensivos.

Na reta final, os gaúchos cresceram na partida e pressionaram o Vitória para tentar buscar o empate fora de casa. O Leão passou a não conseguir controlar a bola e, muito menos, mantê-la no campo adversário. Com isso, o Juventude se lançou, mas esbarrou na defesa baiana para sair de Salvador sem pontuar. No entanto, enquanto os jogadores lamentavam em campo, a torcida rubro-negra comemorava mais uma vitória no Barradão.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1 x 0 Juventude - 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Muriel; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Ricardo Ryller), Machado (Willian Oliveira) e Matheuzinho; Mosquito (Zé Hugo), Carlos Eduardo (Everaldo) e Janderson (Lawan). Técnico: Thiago Carpini.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Yan Souto (Luís Oyama), Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê (Gabriel Inocêncio); Marcelinho (David), Lucas Barbosa (Luis Mandaca) e Gilberto (Carrillo). Técnico: Jair Ventura.

Local: Barradão

Gol: Gustavo Mosquito, aos 47 do primeiro tempo;

Cartão amarelo: Zé Marcos, Gabriel, Jadson, Lucas Barbosa, Jair Ventura (Juventude); Carlos Eduardo, Janderson, Matheuzinho (Vitória)

Público: 24.479 pagantes

Renda: R$ 627.926,00

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)