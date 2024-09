SÉRIE A

Sem os artilheiros do time no ano, Vitória recebe Juventude para sustentar reação no Brasileirão

Confronto contra os gaúchos ocorre neste sábado (21), a partir das 16h, no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de setembro de 2024 às 05:00

Mosquito teve uma boa apresentação na rodada passada e deve seguir entre os titulares contra o Juventude Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após vencer o confronto direto com o Atlético-GO, o Vitória volta a campo neste sábado (21) para enfrentar o Juventude, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda na briga para fugir da zona de rebaixamento, o Leão considera a partida como fundamental para alcançar o objetivo final. Para isso, a torcida rubro-negra vai apoiar o time no Barradão, a partir das 16h.

O estádio, inclusive, foi palco de apenas seis jogos entre as duas equipes na primeira divisão. O embate da vez, aliás, pode desempatar o retrospecto entre os times, já que cada lado tem duas vitórias no acumulado. Os dois duelos restantes terminaram empatados.

Já no histórico geral do confronto, a balança pesa a favor dos visitantes. Das três competições em que os times mediram forças, apenas a Copa do Brasil não conta com mais vitórias do Juventude. Desde o Brasileirão de 1995, rubro-negros e alviverdes se enfrentaram 19 vezes, com oito empates, sete triunfos para os gaúchos e apenas quatro resultados positivos para os baianos.

Para ir na contramão do retrospecto, o técnico Thiago Carpini teve a semana livre para melhorar os aspectos que funcionaram em Goiânia e corrigir os erros cometidos na última partida. A mudança para um esquema com dois pontas e a centralização de Matheuzinho surtiu efeito imediato e deve ser mantida diante do Juventude. No entanto, o treinador terá, no mínimo, três dores de cabeça.

Carpini não vai contar com o goleiro Lucas Arcanjo e o centroavante Alerrandro, suspensos pelo terceiro amarelo. Além da dupla, o atacante Osvaldo está em recuperação após ser internado com um quadro de tromboembolia pulmonar. Na última quarta-feira, o jogador recebeu alta, mas está fora do restante da temporada. Caio Vinícius, Willean Lepo e Patric Calmon seguem como ausências.

Assim, a tendência é que o ataque seja formado por Mosquito, Carlos Eduardo e Janderson, que retorna à titularidade após três jogos. O restante da equipe deve seguir o apresentado diante do Atlético-GO, com exceção do gol. Sem Arcanjo, Muriel é quem vai tomar conta das redes. Ele voltará a ganhar chance entre os 11 primeiros depois de mais de seis meses no banco de reservas.

Em entrevista coletiva, o goleiro falou sobre a expectativa de fazer sua primeira partida na Série A com a camisa rubro-negra. “Estou muito feliz de ter essa oportunidade, tenho me preparado. A gente sabe que tem coisas que a gente adquire nos treinos e tem coisas nos jogos. Às vezes, pode ter alguma falta de ritmo, mas eu vou compensar tudo com muita vontade. Espero contribuir para que a gente venha conseguir esses três pontos, que vão ser muito importantes”, garantiu.

O adversário

Quem também chega ao duelo após um triunfo é a equipe comandada por Jair Ventura. Entretanto, o treinador do Juventude também terá desfalques importantes. Lesionados, os titulares Danilo Boza e Erick Farias se juntam a Jean Carlos, Diego Gonçalves, Caíque, Danilo Peixoto e o zagueiro Rodrigo Sam, autor do gol alviverde na partida pelo primeiro turno.