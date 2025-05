DEFINIDO

Com Ademir e Lucho no banco, veja escalação do Bahia para enfrentar o Nacional

Tricolor busca consolidar sua vaga na próxima fase, enquanto o Nacional-URU joga sua última cartada para seguir vivo

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de maio de 2025 às 18:13

Jean Lucas contra o Cruzeiro Crédito: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Líder e lanterna do Grupo F da CONMEBOL Libertadores se enfrentam nesta quarta-feira (7), na Arena Fonte Nova, em um duelo decisivo para as pretensões de ambas as equipes. O Bahia busca consolidar sua vaga na próxima fase, enquanto o Nacional-URU joga sua última cartada para seguir vivo na competição. >

O Tricolor divulgou sua escalação para o confronto com o volante Erick como titular na lateral direita, já que o colombiano Santiago Arias e Gilberto ainda não estão disponíveis para o técnico Rogério Ceni.>

Escalações de Bahia x Nacional-URU

Bahia: Marcos Felipe; Erick, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Cauly, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.>

Nacional-URU: Mejía; Morales, Calione, Coates, Millán e Báez; Oliva, Boggio, Villalba e Recoba; Nico López. Técnico: Pablo Peirano.>

Onde assistir Bahia x Nacional-URU ao vivo