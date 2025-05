CHANCE DE BRILHAR

Com possibilidade real de classificação, Bahia recebe Nacional pela Libertadores

Confronto contra os uruguaios ocorre nesta quarta-feira (7), às 19h

Bahia e Nacional, do Uruguai, têm um compromisso marcado nesta quarta-feira (7), pela 4ª rodada da Copa Libertadores. Dentro da Arena Fonte Nova, o líder e o lanterna do grupo F da competição internacional travam um duelo decisivo para as pretensões de ambas as equipes. O Bahia busca consolidar sua vaga nas oitavas de final, enquanto o time uruguaio joga sua última cartada para seguir vivo na competição. >