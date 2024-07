TABELA

Com Ba-Vi, CBF detalha mais seis rodadas da Série A do Brasileirão

Entidade anunciou as datas, horários e locais dos jogos entre as rodadas 20 e 25 da competição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira (17), a tabela detalhada referente às rodadas 20 a 25 do Campeonato Brasileiro. A entidade divulgou as datas, horários e locais dos jogos, válidos pela primeira divisão nacional. Entre as partidas desmembradas, está o clássico Ba-Vi, marcado para o dia 11 de agosto.