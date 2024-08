BRASILEIRÃO

Com Cauly em campo, Bahia treina de olho no Grêmio; Biel e Everton Ribeiro seguem fora

Meia voltou aos trabalhos e não deve ser problema em jogo no sul do país

Da Redação

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 15:16

Cauly voltou aos treinos após ter sido poupado na primeira atividade da semana Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia segue em preparação para o confronto com o Grêmio. A partida está marcada para este sábado (17), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Brasileirão. O tricolor ganhou reforço para montar o time.

Poupado na primeira atividade da semana, o meia Cauly treinou normalmente com os companheiros e não preocupa para o duelo. Por outro lado, Everton Ribeiro, que levou uma pancada no olho durante o Ba-Vi, e Biel, com dor nas costas, não foram para o campo.

Em processo de recuperação de lesões, Ademir e Gilberto fizeram tratamento, enquanto o volante Rezende fez uma atividade física.

No segundo treino da semana, Rogério Ceni separou o elenco em dois grupos e promoveu um trabalho com foco na troca de passes e finalizações. Em outro momento, ele escalou dois times e fez um tático em campo aberto.