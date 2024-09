TÁ EM DÚVIDA?

Com clássico em Madrid, confira a programação do futebol no final de semana: veja onde assistir e horários

Jogos do Brasileirão e campeonatos europeus compõem a programação no sábado (28) e domingo (29)

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 16:30

Clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid movimenta o domingo (29) Crédito: Divulgação/Instagram

Se você gosta de futebol, deve já ter se pegado pensando sobre o que vai ter para assistir no dia. Do Brasil à Alemanha, passando pela Inglaterra, o CORREIO separou uma programação do futebol pelo mundo no sábado (28) e domingo (29) para sanar a difícil dúvida do que assistir.

O fã de futebol que ama assistir a um clássico vai encontrar quatro confrontos para assistir no domingo (29). Pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Corinthians se enfrentam no Morumbis. Na Inglaterra e na Alemanha, Manchester United e Tottenham duelo pela Premier League, enquanto Bayern de Munique e Bayer Leverkusen travam um duelo pela Bundesliga. Já na Espanha, a cidade de Madrid recebe o clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid.

Sábado (14)

Campeonato Brasileiro

18h30 - Palmeiras x Atlético-MG - Premiere

21h - Botafogo x Grêmio - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

17h - Vila Nova x Botafogo-SP - Canal Goat e Premiere

18h - Santos x Operário-PR - SporTV e Premiere

Campeonato Inglês

8h30 - Newcastle x Manchester City - ESPN e Disney+

11h - Chelsea x Brighton - Disney+

11h - Arsenal x Leicester - ESPN e Disney+

13h30 - Wolverhampton x Liverpool - Disney+

Campeonato Espanhol

13h30 - Real Sociedad x Valencia - ESPN 4 e Disney+

16h - Osasuna x Barcelona - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

10h - Udinese x Internazionale - ESPN 4 e Disney+

13h - Genoa x Juventus - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

10h30 - RB Leipzig x Augsburg - Canal Goat e Onefootball

10h30 - Wolfsburg x Stuttgart - SporTV, Canal Goat e Onefootball

10h30 - Borussia Mönchengladbach x Union Berlin - Onefootball

13h30 - Bayern x Bayer Leverkusen - RedeTV!, SporTV, CazéTV e OneFootball

Campeonato Francês

16h - Monaco x Montpellier - CazéTV

Domingo (22)

Campeonato Brasileiro

11h - Juventude x RB Bragantino - Premiere

16h - São Paulo x Corinthians - Globo e Premiere

16h - Atlético-GO x Fluminense - Premiere

16h - Fortaleza x Cuiabá - Premiere

18h30 - Internacional x Vitória - SporTV e Premiere

18h30 - Cruzeiro x Vasco - Premiere

18h30 - Bahia x Criciúma - Premiere

20h - Flamengo x Athletico-PR - Premiere

Brasileirão Série B

16h - CRB x América-MG - Band, Canal Goat e Premiere

18h30 - Mirassol x Sport - TV Brasil, Canal Goat e Premiere

Campeonato Inglês

12h30 - Manchester United x Tottenham - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

13h30 - Betis x Espanyol - Disney+

16h - Atlético de Madrid x Real Madrid - Disney+

Campeonato Italiano

10h - Roma x Venezia - ESPN 4 e Disney+

15h45 - Napoli x Monza - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

10h30 - Holstein Kiel x Eintracht Frankfurt - Onefootball