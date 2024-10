BRASILERÃO

Com dois jogos fora de casa, Bahia precisa melhorar campanha para seguir brigando por Libertadores

Esquadrão terá que buscar longe dos seus domínios os pontos perdidos na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 05:00

Rogério Ceni tem missão de fazer o Bahia voltar a vencer fora de casa no Brasileirão Crédito: Divulgação/EC Bahia

Ainda juntando os cacos da derrota por 2x0 para o Flamengo e a saída do G6 do Brasileirão, o Bahia sabe bem o que precisa fazer para voltar à zona de classificação para a Libertadores: conquistar fora de casa os pontos perdidos na Fonte Nova. Nas próximas rodadas, o Esquadrão terá duas partidas longe dos seus domínios. Um desafio para o time treinado por Rogério Ceni.

Atual 7º colocado, com 45 pontos, o tricolor terá pela frente dois concorrentes na luta por um lugar no G6 da Série A. O primeiro rival será o Cruzeiro, 8º lugar com 43 pontos, no dia 18 de outubro, no Mineirão. Já no dia 28 do mesmo mês, o adversário será o Vasco, em São Januário. O cruzmaltino está na 9ª posição, com 37 pontos.

O problema para o Bahia é a campanha do time atuando fora de casa no Campeonato Brasileiro. O tricolor tem apenas o 11ª melhor desempenho como visitante no torneio. O aproveitamento da equipe longe da Fonte Nova é de 31%. Em 14 jogos, foram sete derrotas, quatro empates e somente três triunfos.

A última vitória fora aconteceu no dia 17 de agosto, 2x0 sobre o Grêmio, em Caxias do Sul. Thaciano marcou os dois gols do duelo. Desde então, o time caiu diante de Red Bull Bragantino e Fortaleza, pelo Brasileirão, e para o Flamengo, em partida que culminou na eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil.

Para se ter uma ideia, quando o Esquadrão joga com o apoio do torcedor, o aproveitamento salta dos 31% para os 71,1% na Série A. Dos 45 pontos que a equipe possui, 32 foram conquistados como mandante. Levando em consideração apenas o desempenho em casa, o tricolor ocuparia a 4ª colocação, atrás apenas de Fortaleza, Palmeiras e Botafogo. Clubes que brigam pelo título.

Diante do cenário, melhorar o desempenho fora de casa é o grande desafio do Bahia até o fim da temporada. Dos últimos nove jogos no Campeonato Brasileiro, cinco serão longe da capital baiana. Além de Cruzeiro e Vasco, o time ainda enfrenta Juventude, Cuiabá e Corinthians.

Na busca por bons resultados, Rogério Ceni tem o tempo como aliado. Por conta dos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatória para a Copa do Mundo de 2026, o Esquadrão terá 12 dias para descansar e preparar o elenco até o jogo contra o Cruzeiro. A equipe tem pelo menos dois desfalques certos, já que Arias, expulso contra o Flamengo, e Caio Alexandre, que recebeu o terceiro amarelo, estão suspensos. Por outro lado, Everton Ribeiro volta após cumprir suspensão.

“O tempo para nós e para o Cruzeiro é quase o mesmo. As ausências vão ser sentidas, o Caio [Alexandre] é uma peça fundamental e vai ser sentida. O Arias, temos dois jogadores para suprir a ausência. Vamos tentar usar esse tempo para encontrar os jogadores para cumprir as funções. Tentar melhorar finalização, puxada de contra-ataque, que a gente finalize melhor. Vamos enfrentar um time que constroi desde baixo, pela característica do Diniz, vamos ver como marcar melhor, pressionar melhor. Mas tempo não é garantia de resultado. Futebol não é ciência exata”, disse Rogério Ceni.

RIVAIS

Entre os dois próximos adversários do Bahia fora de casa, o Cruzeiro é quem tem o melhor aproveitamento como mandante. A Raposa tem a 6ª melhor campanha em casa, com 30 pontos em 14 jogos. O time venceu nove partidas, empatou três e perdeu somente dois jogos.

Porém, o Cruzeiro ainda não venceu sob o comando de Fernando Diniz, que substituiu Fernando Seabra. Em três duelos, foram dois empates em casa, contra Libertad e Vasco, e uma derrota para o Fluminense, no Maracanã.