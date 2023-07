Com dor no joelho, Suárez será avaliado antes de jogo com o Bahia

Assim como aconteceu no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, o atacante Luis Suárez não tem presença garantida na partida contra o Bahia, nesta quarta-feira (12), que vale uma vaga na semifinal da competição.



Por conta da dor que vem sentindo no joelho, o centroavante será avaliado horas antes do início da partida na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.



Suárez tem atuado no sacrifício pelo Grêmio. Na partida de ida contra o Bahia, ele sentiu o joelho durante o aquecimento e foi substituído por Vina. O uruguaio viu do banco de reservas o empate por 1x1, na Fonte Nova, e não foi utilizado por Renato Gaúcho.