Com equipe alternativa, Bahia enfrenta Confiança para confirmar liderança na Copa do Nordeste

Para enfrentar o rival sergipano, apenas o goleiro Danilo Fernandes estará relacionado entre os jogadores mais experientes

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de junho de 2025 às 05:00

A tendência é de que Danilo Fernandes inicie como titular diante do Confiança Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em meio a um momento de queda na Libertadores e crescente no Campeonato Brasileiro, o elenco profissional do Bahia vai dar lugar aos jovens do sub-20 na atrasada 5ª rodada do grupo B da Copa do Nordeste. Representando as cores azul, vermelho e branco, os Pivetes de Aço viajam a Aracaju para enfrentar o Confiança hoje. A bola rola às 19h no estádio Lourival Baptista. >

Ocupando a 1ª colocação do grupo, com 13 pontos, o Esquadrão já está classificado no torneio, mas precisa apenas de um empate para garantir a liderança. Confirmando esse cenário, o próximo adversário do tricolor na competição regional seria o Fortaleza, 4º colocado no grupo A. >

Para enfrentar o rival sergipano, apenas o goleiro Danilo Fernandes estará relacionado entre os jogadores mais experientes. Além do jogador, a tendência é de que outros atletas que compõem o elenco comandado por Rogério Ceni estejam em campo, como os zagueiros Kauã Davi e Fredi, além dos atacantes Tiago e Ruan Pablo.>

A oportunidade dada aos garotos da base foi antecipada por Ceni após o triunfo contra o São Paulo, no último final de semana. “Não vamos usar os atletas que estão jogando ultimamente. Vamos com alguns atletas mais jovens e jogadores sub-20. Estamos há 133 dias trabalhando, com 41 jogos disputados. O corpo e o mental precisam de descanso. Vamos fazer uma programação para que, no jogo de quarta, os mais jovens joguem, como Ruan Pablo, até para que eles sejam olhados também”, explicou o treinador, que não vai estar à frente do campo. O comandante do sub-20, Leonardo Galbes, assume o comando.>

Necessidade de se provar

Na atual temporada, foram três partidas no Campeonato Baiano disputadas com os garotos como protagonistas. Com Leonardo à beira do campo, o Bahia não venceu nenhum dos duelos com a equipe alternativa. Foram dois empates conquistados e uma derrota, o que equivale a um aproveitamento de apenas 22%.

Apesar da marca negativa, o meia-atacante David Martins pontuou que o time que vai entrar em campo carrega a responsabilidade de trazer os três pontos para Salvador. “Não tem peso. É um privilégio ter essa oportunidade que estamos tendo, poucos podem ter. Vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível. Vamos entrar para ganhar, independente de só precisar de um empate, vamos entrar para ganhar e se classificar em primeiro”, disse.>

Se o time sub-20 ainda não conseguiu seu primeiro triunfo na temporada, o grupo pode contar com o retrospecto a favor. Foram disputados 17 jogos entre Bahia e Confiança, considerando todas as competições. O Esquadrão saiu vencedor 13 vezes, enquanto empatou em dois embates e perdeu somente duas vezes.>

Com o Confiança como mandante do jogo, aconteceram apenas oito partidas entre as duas equipes, com cinco triunfos do Bahia, dois empates e uma vitória do Confiança. O último encontro entre os clubes ocorreu em 2020, também pelo Nordestão, e terminou com o placar de 1x0 para os baianos. O gol tricolor foi marcado por Daniel. >