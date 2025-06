DESCONFIANÇA

Com equipe sub-20, Bahia é superado pelo Confiança na Copa do Nordeste

Neto Oliveira foi o responsável por marcar os dois gols da equipe mandante

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de junho de 2025 às 20:56

Bahia x Confiança, pela Copa do Nordeste Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Em partida atrasada pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, o Bahia foi derrotado pelo Confiança por 2x0 na noite desta quarta-feira (4), na Arena Batistão, em Aracaju. Inferior ao adversário na partida, o Esquadrão foi representado pelo elenco sub-20. À frente da equipe pela quarta vez na temporada, o técnico Leonardo Galbes ainda não conseguiu um triunfo em competições profissionais. Neto Oliveira marcou os dois gols do Dragão.>

Já garantido nas quartas de final da competição, o Tricolor desperdiçou a chance de confirmar a liderança do grupo B, adiando a possível conquista para o sábado (7). Em partida válida pela 7ª rodada do Nordestão, o Bahia vai receber o Náutico na Arena Fonte Nova. A bola rola às 17h30.>

Confiança x Bahia, pela Copa do Nordeste 1 de 5

O JOGO

A oportunidade dada aos Pivetes de Aço serviu como uma chance de reavaliação do time sub-20, ao mesmo tempo que deixou o elenco principal com mais tempo de descanso. Quando o apito soou, o time comandado por Leonardo Galbes mostrou personalidade ao tomar as rédeas do jogo e valorizar a posse de bola para avançar dentro de campo. >

Dentro desse cenário, o Bahia até teve chance de abrir o placar com o volante Jota, que carimbou o travessão com um chute de fora da área. No entanto, o Confiança aproveitou um erro tricolor para abrir o placar logo aos 12 minutos. Valdir Júnior recebeu lançamento pela direita após a defesa do Esquadrão falhar no corte. O atacante foi à linha de fundo e tocou para Neto, que dominou dentro da área e finalizou com força para vencer Danilo Fernandes e abrir o placar.>

Após o gol, o Dragão cresceu dentro da partida. Com uma postura de verticalizar o jogo, o time sergipano passou a ter mais a posse da bola. Do outro lado, os baianos mostraram mais dificuldade em chegar ao gol adversário através de triangulações, o que facilitou a marcação dos donos da casa.>

Único representante dos experientes, o goleiro Danilo Fernandes chamou a responsabilidade, sendo o principal responsável pelo Bahia não ir para o intervalo com uma desvantagem maior. Aos 33 minutos, o jogador de 37 anos defendeu a finalização de Breyner Camilo e depois fez grande defesa no rebote.>

Apesar do desempenho abaixo mostrado na primeira etapa, o Bahia voltou do intervalo sem substituições. Com muitos erros de passe na fase de construção, os ataques do Esquadrão se apoiavam na qualidade de Ruan Pablo, que era acionado com frequência pela esquerda. O camisa 11 usava da habilidade e da velocidade para vencer a marcação e chegar à linha de fundo.>

Melhor na partida, o Dragão tinha mais posse, mais finalizações e ainda tinha sucesso em diminuir o espaço do Bahia. A superioridade foi traduzida no placar pelo mesmo protagonista do primeiro tempo. Neto Oliveira recebeu no contra-ataque, entrou dentro da área e bateu rasteiro para vencer novamente Danilo Fernandes.>

O Confiança continuou no ataque e até criou chances para balançar as redes, mas não foi efetivo no terço final. Do outro lado, os últimos 15 minutos contaram com uma melhora do Esquadrão, que passou a errar menos nas tomadas de decisão. Apesar da leve mudança na postura, as melhores chances ainda passavam pelo lado esquerdo do Bahia. >

Superior ao Bahia durante todo os 90 minutos, o Dragão pouco sofreu durante a partida. Além da inferioridade física, os garotos do Tricolor pouco ofereceram perigo ao Confiança. Apesar da baixa criatividade no ataque e dos erros cometidos, a partida serviu como uma nova oportunidade para ver os Pivetes de Aço em ação, o que não impede de se destacar o que deve ser melhorado. No final, a eficiência do Confiança superou a falta de experiência.>

FICHA TÉCNICA

Confiança 2 x 0 Bahia – 5ª rodada da Copa do Nordeste>

Confiança: Felipe Scheibig; Weriton, Maicon, Renilson (Vitinho), Eduardo Moura e Airton (Alan Cardoso); Dionísio, Breyner Carmilo, Valdir (Rafinha) e Neto Oliveira (Ronald Camarão); Thiago Santos (Matheusinho). Técnico: Luizinho Vieira.>

Bahia: Danilo Fernandes; Lucyan, Kauã Davi, Dodô e Daniel Lima; Jota (Wendel), Sidney e David Martins; Vitinho (Roger), Ruan Pablo e Juninho (Dell). Técnico: Leonardo Galbes>

Estádio: Batistão, em Aracaju>

Gols: Neto Oliveira (12'), no primeiro tempo; Neto Oliveira (15'), no segundo tempo;>

Cartões Amarelos: Juninho, Jota, Wendel (Bahia); Felipe Scheibig, Eduardo Moura (Confiança)>